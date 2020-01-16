Завод «Мазда Соллерс» выпустил 200-тысячный автомобиль

С конвейера завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке сошел 200-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в сентябре 2012 года. Юбилейным стал премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9 в топовой комплектации Executive в цвете Machine Gray, сообщает пресс-служба «Мазда Соллерс».

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Мазда Соллерс», предварительный план производства завода на 2020 год остается на уровне прошлого года. В настоящее время предприятие работает в двухсменном режиме 5 дней в неделю, и никаких изменений производственного графика в следующем году не планируется.

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