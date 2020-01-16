Европейские продажи LADA в 2019 году снизились на 4%

По итогам декабря в странах Европейского Союза в общей сложности был реализован 471 новый автомобиль LADA, что на 57,3% больше по сравнению с результатом годичной давности. Таким образом, продажи машин российской марки в ЕС показали рост впервые после трех месяцев падения, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА). По итогам всего 2019 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 4956 единиц, снизившись на 3,9%.

Напомним, АВТОВАЗ весной этого года принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике LADA 4x4 нового поколения, который после покупки АВТОВАЗом доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом АВТОВАЗ в 2019 году поставил на экспорт около 50 тыс. автомобилей LADA – на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки остаются Белоруссия (16 тыс. шт., +53%) и Казахстан (15 тыс. шт., +14%), где LADA также является брендом №1 с долей 25,7% и 21,8% соответственно. Кроме того, весной 2019 года АВТОВАЗ вышел на рынок Монголии, где в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.

А вот какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».