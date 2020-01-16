Российский авторынок в 2019 году остался на пятом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в прошлом году показал падение, тем не менее остался на пятом месте в европейском первенстве.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 3 млн 607 тыс. 258 машин (+5%). Это лучший результат за последние 10 лет, констатируют в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA). Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 2 млн 311 тыс. 140 автомобилей (-2,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат зафиксирован третий год подряд, что отчасти обусловлено политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза.

Третье место сохраняет Франция с показателем 2 млн 214 тыс. 279 машин (+1,9%). Таким образом, положительная динамика фиксируется пятый год подряд. Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 916 тыс. 320 автомобилей (+0,3%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили более 1 млн 630 тыс. единиц (без учета LCV).

Добавим также, что испанский авторынок снизился на 4,8% и составил 1 млн 258 тыс. 260 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован впервые с 2012 года. Согласно прогнозу ассоциации, падение продаж продолжится и в наступившем году, составив порядка 3% по сравнению с 2019 годом.

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