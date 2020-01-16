Европейский авторынок в 2019 году продолжил расти

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2019 года увеличились на 1,2% и составили 15 млн 805 тыс. 752 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется шестой год подряд.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2019 год, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 1 млн 769 тыс. 482 машины (+0,3%). Второе место сохраняет Renault с показателем 1 млн 063 тыс. 957 автомобилей (-3,7%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 965 тыс. 070 машин (-1,5%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (964937 шт., -0,7%) и Mercedes-Benz (902039 шт., +3,5%).

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