Какие автомобили в 2019 году покупали в Москве: ТОП-10 моделей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за весь прошлый год в российской столице было приобретено около 238 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% меньше, чем в 2018 году.

Наибольшие предпочтения москвичи отдали седану Volkswagen Polo – в минувшем году они стали обладателями 13,5 тыс. экземпляров этой модели, что на 12% превышает результат 2018 года. Второе место в этом рейтинге занял KIA Rio, который разошелся тиражом в 11,1 тыс. единиц (-19%). Далее расположились еще два «корейца» – кроссовер Hyundai Creta (8,4 тыс. шт.; +5%) и седан Hyundai Solaris (8,1 тыс. шт.; -9%). А замкнул пятерку лидеров лифтбек Skoda Octavia (7,7 тыс. шт.; -3%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей на рынке Москвы по итогам 2019 года попали: седан KIA Optima (7 тыс. шт.; +49%), кроссовер Nissan Qashqai (7 тыс. шт.; +68%), кроссовер Volkswagen Tiguan (6,7 тыс. шт.; +5%), седан Toyota Camry (6,3 тыс. шт.; +10%) и лифтбек Skoda Rapid (6,3 тыс. шт.; -6%).

Эти автомобили можно найти у официальных дилеров Москвы.