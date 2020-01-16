АВТОСТАТ | Skoda Kamiq получил версию Scoutline

Skoda Kamiq получил версию Scoutline

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Skoda Kamiq получил версию Scoutline

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Компактный кроссовер Skoda Kamiq стал первым SUV марки, который получил исполнение Scoutline. Выделиться из семейства ему помогают полностью светодиодные фонари, накладки на колесные арки матового черного цвета и серебристые акценты по всему кузову, пишет портал Motor.ru.

Среди других особенностей Skoda Kamiq Scoutline – передний спойлер с защитой днища, диффузор – оба покрашенные серебряной краской, – хромированная окантовка боковых стекол, тонировка, 17-дюймовые колеса Braga или опциональные полированные 18-дюймовые Crater. Уже в базовой версии кроссовер оснащается полностью светодиодными фонарями.

В салоне – декор «под ясень» или с эффектом шлифовки, отделка дефлекторов вентиляции «под хром», алюминиевые накладки на педали, а также сиденья с обивкой микроволокно Suedia и «дышащим» трехслойным материалом ThermoFlux. Руль, рычаг стояночного тормоза и селектор коробки передач отделаны кожей.

Skoda Kamiq Scoutline можно укомплектовать любой, доступной для кроссовера силовой установкой. Это три бензиновых мотора, дизель и агрегат, работающий на метане.

Прежде исполнение Scoutline было только у универсала Skoda Fabia и хэтчбека Rapid Spaceback. Для них предлагался такой же серебристо-черный декор и расширенный набор оборудования. Публичный дебют Skoda Kamiq Scoutline состоится на Женевском автосалоне, а на рынок такой кроссовер выйдет в июне 2020 года, отмечает SpeedMe.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы новые версии skoda skoda kamiq

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