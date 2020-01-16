Skoda Kamiq получил версию Scoutline

Компактный кроссовер Skoda Kamiq стал первым SUV марки, который получил исполнение Scoutline. Выделиться из семейства ему помогают полностью светодиодные фонари, накладки на колесные арки матового черного цвета и серебристые акценты по всему кузову, пишет портал Motor.ru.

Среди других особенностей Skoda Kamiq Scoutline – передний спойлер с защитой днища, диффузор – оба покрашенные серебряной краской, – хромированная окантовка боковых стекол, тонировка, 17-дюймовые колеса Braga или опциональные полированные 18-дюймовые Crater. Уже в базовой версии кроссовер оснащается полностью светодиодными фонарями.



В салоне – декор «под ясень» или с эффектом шлифовки, отделка дефлекторов вентиляции «под хром», алюминиевые накладки на педали, а также сиденья с обивкой микроволокно Suedia и «дышащим» трехслойным материалом ThermoFlux. Руль, рычаг стояночного тормоза и селектор коробки передач отделаны кожей.

Skoda Kamiq Scoutline можно укомплектовать любой, доступной для кроссовера силовой установкой. Это три бензиновых мотора, дизель и агрегат, работающий на метане.

Прежде исполнение Scoutline было только у универсала Skoda Fabia и хэтчбека Rapid Spaceback. Для них предлагался такой же серебристо-черный декор и расширенный набор оборудования. Публичный дебют Skoda Kamiq Scoutline состоится на Женевском автосалоне, а на рынок такой кроссовер выйдет в июне 2020 года, отмечает SpeedMe.

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