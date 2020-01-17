«НЕФАЗ» в 2019 году достиг рекордного показателя

Нефтекамский автозавод в 2019 году достиг рекордного показателя: объем выпуска продукции и услуг, по предварительным данным, составит более 19 млрд рублей. Существенная доля выручки придется на пассажирский транспорт, сообщает пресс-служба «НЕФАЗа».

Напомним, серийная сборка рестайлинговых низкопольных автобусов НЕФАЗ-5299-1240-52 и электробусов КАМАЗ-6282 началась на Нефтекамском автозаводе в 2018 году. Работы по развитию производственных мощностей с целью выстраивания нового производственного потока и изготовления современной линейки автобусов и электробусов были продолжены в 2019 году.

С ростом заказов и объемов производства потребовалось и увеличение производственных мощностей. Для решения этой задачи необходимо выйти на общий темп сборки 10 единиц техники (8 дизельных автобусов и 2 электробуса) в сутки.

Реорганизация охватывает все этапы производства: сварочное, окрасочное и сборочное. Ведутся строительно-монтажные работы, внедряются современные инструменты, изготавливается необходимая оснастка, повышается квалификация рабочего персонала, расширяются и дооснащаются складские площади. В рамках проводимых работ планируется приобретение и интеграция на линию сборки нового диагностического оборудования (стенд проверки тормозов), дождевальной камеры, камеры мойки, а также организация двух постов приемки.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».