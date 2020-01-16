Opel к 2025 году сократит более 2 тысяч рабочих мест

Германский автопроизводитель Opel сократит 2,1 тыс. рабочих мест до 2025 года, а к 2029 году число сокращений может увеличиться до 4,1 тыс.

Как сообщает агентство "Финмаркет", руководство компании и профсоюз договорились запустить на предприятиях в немецких городах Рюссельсхайм, Эйзенах и Кайзерслаутерн программу добровольного увольнения. Сотрудники, рожденные до 1963 года, получат возможность частично выйти на пенсию. В рамках этой программы будет сокращено до 2,1 тыс. рабочих мест. Причем увольнения в рамках этой программы будут исключительно добровольными.

По данным Bloomberg, автопроизводитель будет иметь возможность сократить еще 2 тыс. рабочих мест в два этапа до 2029 года. Штат компании, который сейчас составляет около 30 тыс. человек, может уменьшиться примерно на 14%.

В 2018 году немецкий бренд впервые за почти 2 десятилетия вышел на прибыль после его приобретения французской PSA Group. Однако германские компании сталкиваются с трудностями из-за ужесточения норм вредных выбросов, которым невозможно соответствовать без выпуска электромобилей. Переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания может повысить расходы автопроизводителей. По данным Bloomberg, автопроизводители сократят более 80 тыс. рабочих мест в ближайшие годы.

В декабре 2019 года PSA Group и итальянская Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) договорились о слиянии в рамках сделки, которая создаст четвертого по величине автопроизводителя в мире. В рамках сделки не планируется закрытие ни одного завода.

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