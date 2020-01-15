Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера

Компания Toyota подтвердила, что работает над компактным кроссовером, который построят на базе хэтчбека Yaris нового поколения. Модель дебютирует в текущем году, сообщает портал Motor.ru.

Вице-президент европейского подразделения Toyota Мэтт Харрисон рассказал, что новинка будет не просто «Ярисом» с увеличенным дорожным просветом, а принципиально новой моделью со своим уникальным дизайном. В основу кроссовера ляжет та же платформа GA-B, которая на сегодняшний день является самой компактной версией глобальной архитектуры TNGA.

Судя по опубликованному тизеру, новинка действительно получится крупнее донорского Yaris. Однако в модельном ряду компании кроссовер займет позицию ниже CH-R и по размерам, и по стоимости. В «Тойоте» ожидают, что уже к 2025 году на эту модель будет приходиться 30% всех европейских продаж марки.

Руководство Toyota обещает не затягивать с презентацией и уверяет, что поклонникам марки не придется долго ждать. Производство нового кроссовера планируют запустить во Франции на одной сборочной линии с Yaris нового поколения.

Название кроссовера пока не разглашается. По словам представителей Toyota, финального решения по этому вопросу пока не принято. Ближе к дате старта продаж планируется объявить сроки запуска и стоимость новинки.

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