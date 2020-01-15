Ford Focus в декабре стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым популярным автомобилем с пробегом в России по итогам декабря 2019 года стал Ford Focus с результатом 11,2 тыс. единиц.

Прежний лидер – хэтчбек LADA 2114 – опустился на второе место рейтинга. В прошлом месяце он разошелся тиражом в 11,1 тыс. подержанных экземпляров. Замкнул тройку лидеров Hyundai Solaris, показатель которого составил 9,7 тыс. штук. Немного отстает от них седан LADA 2170 «Приора» (9,5 тыс. шт.). Далее с одинаковыми результатами в декабре (по 9,3 тыс. шт.) следуют KIA Rio и LADA 2107.

Между тем, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидером российского вторичного рынка по итогам 2019 года осталась «четырнадцатая» модель. Ее показатель за этот период составил 136,6 тыс. единиц, в то время как у Ford Focus он равен 133 тыс. перепроданных машин. Более подробная информация об этом содержится здесь.

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