BMW в 2019 году увеличил продажи в России на 17%

Российские дилеры BMW в 2019 году реализовали 41520 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, Россия второй год подряд остается для BMW Group рынком №1 по темпам роста продаж в мире. Более 60% в объеме реализации пришлось на SUV-модели, сообщает пресс-служба баварской марки. Кроме того, в прошлом году на российском рынке было продано 2524 автомобиля MINI, что на 8% превышает показатель годичной давности.

«Бренд BMW стал главным драйвером роста в премиальном классе, мы достигли лидерства во всех приоритетных сегментах, и наши новинки с большим успехом встречены российскими клиентами. В 2020 год ожидается дальнейшее сокращение рынка, но у нас хороший потенциал не только для сохранения, но и для увеличения нашей доли в России», – заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2020 года у российских дилеров BMW появится новое четырехдверное купе BMW 2 серии Gran Coupe. В апреле компания BMW представит в России BMW M8 Gran Coupe и его трековую версию BMW M8 Competition Gran Coupe. В мае в продаже на российском рынке появятся новые BMW X5 M и BMW X6 M. Кроме того, в 2020 году компания BMW привезет в Россию премиальный гоночный болид BMW M2 CS, которому разрешена езда по дорогам общего пользования, а также «заряженный» хэтчбек MINI John Cooper Works GP. Сроки появления этих моделей на российском рынке еще не определены.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».