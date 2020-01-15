Genesis представил первый премиальный кроссовер GV80

Бренд Genesis официально представил свой первый кроссовер – GV80, который появится на российском рынке во второй половине 2020 года. Семиместный премиальный SUV станет четвертой моделью в линейке Genesis, в которой уже представлены седаны G70, G80 и G90. Как и текущие представители модельного ряда, новый кроссовер создан на базе новой платформы для автомобилей с задним приводом, и в качестве опции будет доступен также в полноприводной версии, сообщает пресс-служба Genesis.

Дизайн интерьера и экстерьера GV80, разработанные на базе концепта GV80 Concept, премьера которого состоялась на Международном автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году, стал результатом тесного сотрудничества между студиями Genesis Design в Южной Корее, США и Германии. Первый кроссовер Genesis получил усовершенствованный дизайн экстерьера, разработанный в соответствии с философией бренда «Атлетичная элегантность». Интерьер автомобиля выполнен в стиле минимализма. Модель получила ряд совершенно новых элементов, включая подвеску с предиктивным электронным управлением и активную систему шумоподавления.

На корейском рынке GV80 представлен с первым для Genesis 3,0-литровым рядным шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 278 л.с. и крутящим моментом 588 Нм. Сразу после выхода модели на рынок линейка двигателей дополнится двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом. GV80 получит технологию Multi-Terrain Control, способную приспосабливаться к любому типу поверхности. Режимы для движения по песку, грязи и снегу доступны благодаря дифференциалу повышенного трения с электронным управлением на задней оси.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».