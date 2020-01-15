УАЗ «Патриот» получил спецверсию Antarctic Edition

Ульяновский автозавод в год 200-летия открытия Антарктиды выводит на рынок лимитированную серию своего флагманского внедорожника. Тираж УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, производство которого стартует в марте 2020 года, ограничен 200 экземплярами.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, эксклюзивный перламутровый цвет кузова «Белый металлик» контрастирует с черными стальными дисками с резиной 225/75 R16 и элементами решетки радиатора. Спецверсия Antarctic Edition также получила экспедиционный багажник с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на Ульяновском автозаводе в процессе производства. Лимитированная серия, созданная на основе комплектации «Оптимум», отличают противотуманные фары и шильды с указанием спецверсии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.

В перечень стандартного оснащения Antarctic Edition входит «Зимний Пакет» с функциями подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел с тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой. Уровень комфорта повышают кондиционер и круиз-контроль, а также дополнительный отопитель салона. За доплату список оборудования пополнят климат-контроль, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки и «Пакет Оффроуд».

УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (149,6 л.с. и 235 Нм), 5-ступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».