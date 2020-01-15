Porsche в 2019 году увеличил продажи в России на 18%

Российские дилеры Porsche в 2019 году реализовали 6023 автомобиля – на 17,7% больше, чем годом ранее. В секторе корпоративных продаж компании удалось достигнуть двукратного увеличения количества клиентов благодаря оптимальному набору программ поддержки продаж и активному вовлечению дилеров, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Бестселлером Porsche на российском рынке в 2019 году остается спортивный внедорожник Porsche Cayenne с показателем 3666 реализованных автомобилей (+28,7%). Второе место в модельном ряду Porsche занял компактный спортивный внедорожник Macan, на котором остановили свой выбор 1622 российских клиента (+11,8%).

Среди спорткаров лидирует 911 Carrera, чей результат остался на уровне 2018 года и составил 204 проданных экземпляра, а модель Cayman/Boxster в прошлом году разошлась в количестве 76 единиц (-30,3%). Porsche Panamera нашла в России 455 покупателей, что на 10,1% меньше по сравнению с 2018 годом.

Добавим также, что в 2019 году продолжилось активное расширение дилерской сети Porsche в России. Были открыты два новых дилерских центра – Порше Центр Ижевск, первый дилерский центр в столице Удмуртии, и Порше Центр Минеральные Воды – новый центр в стратегически важном регионе Кавказа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2020 года на российском рынке появятся полноприводные модификации 911 Carrera 4 и 911 Carrera 4 Cabriolet. Также в начале 2020 года в продажу поступит юбилейная спецсерия Porsche Panamera, выпущенная в честь 10-летнего юбилея модели. На начало 2020 года намечен старт продаж и усовершенствованной топовой модификации кроссовера Macan Turbo мощностью 440 л.с. Кроме того, российские дилеры Porsche начали прием заказов на новую спортивную версию компактного кроссовера Macan GTS. А осенью 2020 года до нашей страны доберется первый полностью электрический спорткар Porsche Taycan.

В каких городах есть дилерские центры Porsche, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».