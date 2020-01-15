В России начались продажи обновленной LADA 4х4

АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника LADA 4x4. Стоимость модернизированной модели составляет от 553,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Для семейства LADA 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения. В состав комплектации Classic (от 553,9 тыс. руб.) входит гидроусилитель рулевого управления, АБС, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники, аудиоподготовка.
Комплектация Luxe (от 570,9 тыс. руб.) включает такое оборудование как подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.
Аналогичным набором оборудования оснащена версия LADA 4х4 Urban (от 629,9 тыс. рублей), а также, в дополнение к этому, противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер.
LADA 4х4 в варианте Luxe AC (от 609,9 тыс. руб.) дополнительно оснащается кондиционером.
Для 3-дверной версии LADA 4х4 предусмотрен также заводской окрас «Камуфляж». Внедорожник в комплектации Luxe Camouflage стоит от 599,9 тыс. рублей, и, помимо оригинальной окраски, отличается черными легкосплавными дисками колес. Автомобиль в комплектации Luxe Camouflage AC стоимостью от 638,9 тыс. рублей дополнительно оснащается кондиционером.
Кроме того, для всех модификаций внедорожника LADA 4х4 теперь доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести и установить у официальных дилеров LADA. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения устройств на базе Android. Стоимость пакета: 19,9 тыс. рублей для 3-дверных LADA 4х4 и 20,9 тыс. рублей – для 5-дверных.
Напомним, производство внедорожника LADA 4х4 с обновленным интерьером стартовало на АВТОВАЗе в середине декабря прошлого года. На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды повышают эффективность системы и удобство ее использования. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены две розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций.
Новые, более комфортные сиденья получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трехдверных автомобилей получили модернизированный механизм складывания, а на заднем ряду сидений появилось два подголовника. При модернизации LADA 4х4 применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.
Под капотом LADA 4x4 по-прежнему устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль имеет механическую коробку передач, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 31923 автомобиля, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».