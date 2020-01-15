В России начались продажи обновленной LADA 4х4

Аналогичным набором оборудования оснащена версия LADA 4х4 Urban (от 629,9 тыс. рублей), а также, в дополнение к этому, противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. LADA 4х4 в варианте Luxe AC (от 609,9 тыс. руб.) дополнительно оснащается кондиционером.

Комплектация Luxe (от 570,9 тыс. руб.) включает такое оборудование как подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Кроме того, для всех модификаций внедорожника LADA 4х4 теперь доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести и установить у официальных дилеров LADA. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения устройств на базе Android. Стоимость пакета: 19,9 тыс. рублей для 3-дверных LADA 4х4 и 20,9 тыс. рублей – для 5-дверных.

Для 3-дверной версии LADA 4х4 предусмотрен также заводской окрас «Камуфляж». Внедорожник в комплектации Luxe Camouflage стоит от 599,9 тыс. рублей, и, помимо оригинальной окраски, отличается черными легкосплавными дисками колес. Автомобиль в комплектации Luxe Camouflage AC стоимостью от 638,9 тыс. рублей дополнительно оснащается кондиционером.

Напомним, производство внедорожника LADA 4х4 с обновленным интерьером стартовало на АВТОВАЗе в середине декабря прошлого года. На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды повышают эффективность системы и удобство ее использования. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены две розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций.

Новые, более комфортные сиденья получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трехдверных автомобилей получили модернизированный механизм складывания, а на заднем ряду сидений появилось два подголовника. При модернизации LADA 4х4 применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.

Под капотом LADA 4x4 по-прежнему устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль имеет механическую коробку передач, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 31923 автомобиля, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».