Mercedes-Benz в 2019 году остался лидером премиум-сегмента в России

Российские дилеры Mercedes-Benz в 2019 году реализовали 42046 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz в седьмой раз подряд стал лидером премиального сегмента в России и вошел в TOП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке в целом, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Лидирующие позиции в своих сегментах заняли автомобили E-, GLC- и GLE-Классов. Кроме того, первый премиальный пикап Х-Класса в прошлом году установил новый рекорд продаж с более чем двукратным ростом до 549 автомобилей.

Напомним, в апреле 2019 года в подмосковном индустриальном парке «Есипово» был открыт российский завод Mercedes-Benz, а в конце мая на нем начался массовый выпуск седанов Е-Класса. В перспективе на предприятии постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Комплектации новинок для России будут объявлены вместе с ценами ближе к старту продаж.

В 2019 году дилерская сеть Mercedes-Benz по продаже легковых автомобилей пополнилась новыми шоу-румами – «Авилон Легенда» в Москве, «Евразия Премиум» в Омске и «МБ-Фастар» в Новосибирске – и насчитывает 74 дилерских центра (вкл. 4 городских шоу-рума) и 10 сервисных станций.

В каких городах есть дилерские центры Mercedes-Benz, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».