BMW пока отказался от строительства завода в России

Компания BMW приостановила обсуждение строительства собственного завода в России из-за изменения законодательства о специальных инвестиционных контрактах. Об этом заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, отметив, что перспективный российский рынок один из ключевых для BMW Group, поэтому локальное производство важно. Расширение присутствия иностранного бизнеса могло бы принести дополнительный доход в бюджет РФ и положительно сказаться на развитии экономики.

Однако новые требования сделали фактически невозможной реализацию проекта по строительству завода, основанного на версии СПИК 1.0. В то же время изменение параметров проекта в соответствии с требованиями СПИК 2.0 привело бы к его экономической нецелесообразности, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Возможности для интеграции будущего производства BMW Group в инвестиционный проект ее партнера по контрактной сборке компании «Автотор», с учетом последних решений правительства, также сократились. BMW Group производит автомобили в России на протяжении двадцати лет, и все эти годы «Автотор» является неотъемлемой частью производственной сети сборочных предприятий BMW. Завод в Калининграде производит около двух третей продающихся в России автомобилей BMW. В настоящее время идет поиск решений, которые бы позволили продолжить сотрудничество на фоне последних изменений в регулировании автопрома.

Как отмечают в BMW Group Россия, запуск автомобильного завода должен быть экономически выгодным и целесообразным. При этом необходимо сохранить разумный баланс между локально производимыми и импортируемыми моделями, чтобы не ставить под угрозу разнообразие модельного ряда марки. Поиск подходящего решения продолжается.

В каких городах есть дилерские центры BMW, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».