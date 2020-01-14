KIA в 2019 году сохранила лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры KIA в 2019 году реализовали 225901 автомобиль – это на 1% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 12,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба корейской компании, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в 2019 году было реализовано 92475 автомобилей, что на 8% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 34370 покупателей (+5%). В тройку наиболее популярных моделей также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 25707 реализованных автомобилей (+23%).

Как отмечается, весьма успешным оказалось решение по сохранению на российском рынке двух поколений «глобального» седана KIA Cerato. Продажи автомобилей Cerato Classic и Cerato нового поколения составили 14994 единиицы, что 35% больше по сравнению с 2018 годом.

Добавим также, что на 13 января 2020 года в 99 городах России действует 197 официальных дилеров KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания KIA начала производство в России нового компактного кроссовера Seltos, который ожидается в продаже в ближайшее время. Кроме того, в 2020 году на российском рынке появятся новый Mohave и кроссовер KIA Xceed.

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