Skoda выбрала нового официального дилера в Алтайском крае

Российское представительство компании Skoda подвело итоги тендера по Алтайскому краю. Победителем стал местный «Автоцентр АНТ», ранее возглавлявший рейтинг самых крупных дилеров Сибири по занимаемой доле рынка, сообщает портал «Континент Сибирь».

Напомним, что изначально официальным дилером Skoda в Алтайском крае являлась компания «АлтайЕвроМоторс». Она представляет в регионе бренды Volkswagen, Audi, Toyota, Lexus. В 2018 году после получения дилерства Toyota и Lexus она приняла решение перейти в статус авторизованного сервисного партнера по марке Skoda. В свою очередь площади Skoda временно занял бренд Toyota. С тех пор чешская марка ищет в регионе нового официального дилера.

По словам одного из участников алтайского рынка, в тендере участвовало три компании. Как пояснили в российском представительстве Skoda, победителем был признан «Автоцентр АНТ». Эта компания является официальным дилером Nissan, Datsun, Hyundai, Mitsubishi в Барнауле. Вместе с тем, в 2016 году компания продала один из своих дилерских центров, где располагались бренды LADA и Citroen.

По словам PR-менеджера Skoda в России Тимура Алиева, предварительный срок запуска дилерского центра – середина 2020 года. Предполагается, что Skoda может поселиться на площадке на Павловском тракте, которую сейчас занимает бренд Datsun.

По итогам 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 88609 автомобилей – на 8,8% больше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2020 года в дилерских центрах появится компактный кроссовер Skoda Karoq, производство которого уже налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. Также в первом квартале в продажу поступит новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia. Других новинок, равно как и моделей, покидающих российский рынок, в нынешнем году не планируется.

В каких еще городах есть дилерские центры Skoda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».