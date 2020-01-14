Mitsubishi подвела итоги продаж в России за 2019 год

Российские дилеры Mitsubishi в 2019 году реализовали 39938 автомобилей – на 12% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом году составили 23894 машины (-2%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 6909 реализованных автомобилей (-27%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 4286 покупателей (-11%). Стоит также отметить, что в марте прошлого года на российском рынке появился обновленный L200.

В 2019 году компания «ММС Рус» увеличила дилерскую сеть в России до 112 центров, 26 из которых были переоформлены в соответствии с новым глобальным дизайном.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2020 года компания Mitsubishi представит на российском рынке обновленный кроссовер ASX. А во втором полугодии в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Технические характеристики будут объявлены ближе к запуску новинок. Кроме того, в будущем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Между тем, в октябре прошлого года компания Mitsubishi объявила о прекращении поставок в нашу страну внедорожника Pajero. Таким образом, эта модель покидает российский рынок вслед за Японией и Германией.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».