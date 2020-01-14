Российский рынок новых грузовиков в 2019 году сократился на 2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц. Это на 2% ниже результата 2018 года (82,3 тыс. шт.). Эксперты агентства отмечают, что рынок грузовиков показал падение впервые после трехлетнего роста.

Более трети (34,2%) этого рынка приходится на отечественную марку KAMAZ, показатель которой в минувшем году составил 27,6 тыс. единиц, продемонстрировав рост на 7,3%. Второе место в марочной структуре, с большим отставанием, занимает GAZ (8,9 тыс. шт.), чей результат вырос на 5,9%. Далее следуют шведские Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%) и Scania (5,6 тыс. шт.; -16%), а замыкает пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%).

А вот в декабре российский рынок новых грузовых машин, наоборот, показал рост – на 8,7% до 10,3 тыс. экземпляров.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».