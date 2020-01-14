В 2019 году рынок новых LCV в РФ остался на уровне годичной давности

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в нашей стране составил 112,1 тыс. единиц. Этот результат соответствует уровню 2018 года. Таким образом, рынок LCV в нашей стране после трехлетнего роста достиг стабилизации.

Лидерство на этом рынке удерживает отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом году пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 50,7 тыс. экземпляров (+3,1%). Вторую строчку в рейтинге, несмотря на падение (-3,7%), занимает УАЗ (17,3 тыс. шт.). Третьим стал американский Ford с показателем 13 тыс. машин (+13%). В пятерку марок-лидеров российского рынка LCV в 2019 году вошли еще отечественная LADA (11,1 тыс. шт.; +3,4%) и немецкий Volkswagen (5,7 тыс. шт.; +3,5%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам декабря 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране вырос на 7,1% до 13,3 тыс. единиц.

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