Рынок автомобилей с пробегом в 2019 году показал снижение после трех лет роста

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 5 млн 404,5 тыс. единиц. Это чуть ниже (-0,4%) результата 2018 года. Таким образом, как отмечают эксперты агентства, он показал падение впервые после трехлетнего роста.

Почти четверть вторичного рынка приходится на отечественную марку LADA – в минувшем году россияне приобрели 1 млн 346,5 тыс. таких подержанных машин. Каждый девятый перепроданный автомобиль в стране носит эмблему Toyota, что соответствует 597,6 тыс. экземпляров. Продукция другого японского бренда – Nissan – оказалась востребована в количестве 303,6 тыс. подержанных легковых машин. В пятерке марок-лидеров вторичного рынка оказались и корейские Hyundai (284,6 тыс. шт.) с KIA (265 тыс. шт.).

Отметим также, что в декабре 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил 460,3 тыс. единиц, что на 0,8% меньше, чем год назад.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».