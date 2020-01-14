ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам 2019 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке по итогам 2019 года остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом году реализация этой модели составила 71487 автомобилей, что на 6% выше показателя годичной давности.

Второе место занимает Renault Duster, на котором остановил свой выбор 39031 покупатель (-6%). На третьей строчке идет Volkswagen Tiguan с показателем 37242 проданных автомобиля, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Далее идет KIA Sportage, разошедшийся тиражом 34370 экземпляров (+5%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России внедорожник LADA 4x4, чьи продажи составили 31923 машины (-3%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам 2019 года также вошли Toyota RAV4 (30627 шт., -2%), Renault Kaptur (25799 шт., -14%), Nissan Qashqai (25128 шт., +8%), Skoda Kodiaq (25069 шт., +54%) и Mitsubishi Outlander (23894 шт., -2%).

Сколько сейчас может стоить трехлетний Hyundai Creta (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».