Subaru подвела итоги продаж в России за 2019 год

Российские дилеры Subaru в 2019 году реализовали 7686 автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в прошлом году выросли на 16% и составили 5603 единицы. Второе место занял компактный кроссовер XV с показателем 1044 машин (-40%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback, чья реализация составила 795 автомобилей (-34%).

Седан бизнес-класса Subaru Legacy по итогам 2019 года выбрали 207 покупателей (-5%). Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI в прошлом году разошлись в общей сложности в количестве 37 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2020 года на российском рынке появится еще одна дополнительная комплектация Subaru Forester и произойдет фейслифтинг Subaru XV (экстерьер, интерьер, ряд опций). Также в нынешнем году планируется появление в России специальных версий кроссовера Forester и седана Legacy. Что касается нового Subaru Outback, то он в 2020 году пока не ожидается и доберется до нашей страны, вероятно, уже в 2021 году.

В каких городах есть дилерские центры Subaru, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».