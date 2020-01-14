LADA Granta в 2019 году стала самой продаваемой моделью в России

Самой продаваемой моделью в России по итогам 2019 года стала LADA Granta. Таким образом, лидер автомобильного рейтинга вновь сменился. Напомним, в предыдущие годы бестселлерами года на российском авторынке становились LADA Vesta, KIA Rio и Hyundai Solaris.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за 2019 год, реализация LADA Granta выросла на 28% и составила 135831 автомобиль (+28%). Второе место занимает LADA Vesta с показателем 111459 машин (+3%), включая 55338 универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Третий результат показала KIA Rio – 92475 реализованных автомобилей (-8%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 71487 экземпляров (+6%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 58682 потребителя (-11%).

Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 56102 штук, что на 6% ниже показателя годичной давности. Продажи универсала LADA Largus составили 52397 машины (-2%), в том числе 9274 фургона. В результате LADA Largus занял второе место в сегменте универсалов после Vesta SW. Спрос на внедорожник Renault Duster снизился на 6% до 39031 автомобиля. Кроссовер Volkswagen Tiguan выбрали 37432 покупателя, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России Renault Logan, чей результат составил 35391 машину (+17%).

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