Volkswagen подвел итоги продаж в России за 2019 год

Российские дилеры Volkswagen в 2019 году реализовали 104386 автомобилей – на 1,6% меньше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в прошлом году остановили свой выбор 56102 покупателя (-5,6%), сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя. На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 37432 реализованных автомобиля, что на 11,6% выше показателя годичной давности. Обладателями внедорожников Touareg стали 5779 клиентов (+23%), а самую большую модель марки, внедорожник Teramont, выбрали 2595 потребителей.

Как отмечается, в 2019 году марка Volkswagen представила в России новые комплектации почти для всего модельного ряда: версии All Inclusive, Connect, Winter Edition для кроссовера Tiguan, исполнения Connect, Football Edition, Select – для седана Polo, модификации Exclusive, Business – для премиального внедорожника Touareg и комплектация Business Edition для седана Passat.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года. Кроме того, во втором квартале 2020 года в продажу поступит Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до нашей страны доберется лифтбек Arteon.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Volkswagen Polo (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».