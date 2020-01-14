Российский авторынок в 2019 году снизился на 2,3%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в декабре увеличились на 2,3% до 179 тыс. машин. По итогам всего 2019 года российский авторынок составил 1 млн 759 тыс. автомобилей (-2,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как прогнозируют в АЕБ, в 2020 году продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц, то есть на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в 2019 году 362356 автомобилей LADA (+1%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 225901 машины (-1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 178809 проданных автомобилей, что соответствует уровню годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 144989 покупателей (+6%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 104384 машины (-2%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2019 года также вошли Toyota (103597 шт., -5%), Skoda (88609 шт., +9%), Nissan (64974 шт., -20%), ГАЗ (63910 шт., +5%) и Mercedes-Benz (42046 шт., +11%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».