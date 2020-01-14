Bentley в 2019 году увеличила продажи в России на 9%

Компания Bentley в 2019 году передала российским клиентам 341 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с результатом предыдущего года. Таким образом, марка демонстрирует в России стабильный рост, продавая более 300 автомобилей ежегодно, сообщает пресс-служба Bentley.

Основными драйверами роста в России стали купе Continental GT и кабриолет GTC с двигателем W12, а также линейка роскошных внедорожников Bentayga. Высоким интересом также пользуются лимитированные версии моделей и ограниченные серии от ателье индивидуализации Mulliner.

Дилерская сеть Bentley Motors в России насчитывает уже 7 шоу-румов: 3 – в Москве, по одному – в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге. Портфолио марки представлено в регионе всей модельной линейкой – купе Continental GT и кабриолетом Continental GTC, внедорожником Bentayga, новым роскошным седаном класса Gran Turismo Flying Spur и флагманским лимузином Mulsanne. Во втором квартале 2020 года первым клиентам будут переданы новые Continental GT V8 и Flying Spur.

В каких городах есть дилерские центры Bentley, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».