Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России

Новый Toyota RAV4 установил исторический рекорд месячных продаж с момента появления модели в России.

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», в декабре прошлого года было продано 4964 кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения (+21%), что превышает результат любого из конкурентов модели в период с января по ноябрь прошлого года. Всего за два месяца с небольшим с момента начала продаж новый Toyota RAV4 был реализован в количестве 8389 экземпляров. Продажи модели за 2019 год составили 30627 автомобилей. При этом вклад нового кроссовера в общий результат года составил 27,4%, что подтверждает успех данного запуска на российском рынке.

Наибольшей популярностью у покупателей нового Toyota RAV4 пользуется полноприводная версия «Комфорт», оснащенная 2,0-литровым двигателем и инновационным вариатором. С момента запуска было продано 2411 автомобилей в этой комплектации, что составляет 30% от общего количества продаж нового RAV4. Далее следует версия «Комфорт» с двигателем 2,5 литра и 8-ступенчатой автоматической транcмиссией (1797 шт. с долей 21% соответственно).

Комплектация «Престиж», оснащенная 2,0-литровым мотором и вариатором, стала третьей по популярности среди покупателей (1588 шт. с долей 19% соответственно). Всего на версию RAV4 с новым мотором объемом 2,0 л и инновационным вариатором пришлось 40% продаж (3331 единица), что подтверждает оптимальный набор потребительских качеств, свойственных этой комбинации.

Напомним, Toyota RAV4 пятого поколения был представлен на российском рынке в октябре 2019 года. Цены на новинку в базовой комплектации «Стандарт» стартуют с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей за переднеприводную версию с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость топовой комплектации «Престиж Safety», оснащенной двигателем 2,5 л в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, составляет 2 млн 661 тыс. рублей.

В пятой генерации Toyota RAV4 получил более агрессивный внедорожный дизайн, который, в частности, отличают массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и развитые колесные арки сложной геометрии. Уже в базовой комплектации кроссовер имеет светодиодную оптику, и впервые в российской истории RAV4 для модели доступны 19-дюймовые колесные диски.

Помимо традиционной схемы решения полного привода Dynamic Torque Control AWD (комплектация «Комфорт»), новый RAV4 получил усовершенствованную систему полного привода с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса – Dynamic Torque Vectoring AWD. Кроме того, на пятом поколении RAV4 дебютирует система Multi-terrain select, которая помогает подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под конкретный тип покрытия. На выбор водителю предлагается три предустановленных варианта Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок) Rock and Dirt (камни и грунт). Алгоритмы Multi Terrain Select вносят коррективы в работу двигателя, коробки передач, системы полного привода, усилителя руля.

За активную безопасность в новом RAV4 отвечает пакет Toyota Safety Sense в новейшей версии 2.0. Он включает целый ряд высокотехнологичных систем и ассистентов движения: работающий в полном скоростном диапазоне динамический радарный круиз-контроль, интегрированный с системой распознавания дорожных знаков (DRCC + RSA), систему предотвращения столкновений (PCS) с улучшенным функционалом опознавания пешеходов в темное время суток, систему удержания автомобиля в выбранной полосе движения (LTA). Кроме того, автомобиль также оснащается системой автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB), функцией контроля уровня усталости водителя.