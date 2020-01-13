В России началось производство кроссовера KIA Seltos

На калининградском заводе «Автотор» началось производство нового компактного кроссовера KIA Seltos. В настоящее время на предприятии выпускается модель с двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором Smartstream IVT, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Позже будет также освоен выпуск варианта с атмосферным бензиновым мотором 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом, сообщает пресс-служба KIA.

Напомним, ранее компания KIA объявила стоимость кроссовера Seltos с двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором нового поколения Smartstream IVT. Комплектация Luxe с передним приводом будет доступна по цене от 1 млн 349 тыс. 900 рублей. В этой версии Seltos получит систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

Внешний вид Seltos отличают удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. При этом дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора «улыбка тигра» получил свои характерные особенности. Четкая «линия плеч» и форма поверхности остекления с наклоном к корме придают динамичность облику этого компактного кроссовера. Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы. Кроссовер также получил светодиодные дневные ходовые огни и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

Отделка интерьера Seltos создана с применением высококачественных и футуристичных материалов. Облик салона сформирован широкими, плавными линиями и элементами в стиле «хай-тек». Одним из главных элементов в дизайне салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Стоит также отметить фирменную систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, которая позволяет подбирать соответствующее световое оформление.

Как ранее заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA, в компании уверены, что новый кроссовер Seltos сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.