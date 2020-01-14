Fiat показал первые электрифицированные модели

Компания Fiat представила обновленные Panda и 500 с приставкой Hybrid. На одном электричестве такие автомобили ездить не умеют, зато работают по принципу «мягкого» гибрида.

Как пишет портал Motor.ru, Fiat Panda и Fiat 500 построены на одной платформе и оснащаются одинаковой 70-сильной установкой. В ее состав входят 1,0-литровый мотор и стартер-генератор, который помогает двигателю при разгоне, отвечает за работу системы старт-стоп и накапливает энергию при торможении. Для обоих автомобилей предусмотрена 6-ступенчатая «механика».

Fiat 500 Hybrid поступит в продажу в Европе в феврале, а в марте до автосалонов доберется гибридная Panda. Следом на рынке появится полностью электрический 500e, премьера которого состоится весной на Женевском автосалоне.

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