Changan в 2019 году увеличил продажи в России на 86%

Российские дилеры Changan в 2019 году увеличили продажи на 86%, что обеспечило марке четвертое место в сегменте автопроизводителей из Поднебесной.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, новым бестселлером Changan стал кроссовер CS35PLUS, который стартовал на российском рынке в августе прошлого года. Стоимость модели составляет от 1 млн 079 тыс. 900 рублей до 1 млн 219 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. Автомобиль получил дистанционный запуск двигателя, мультимедиа с экраном диагональю 10,25 дюйма, автоматическую коробку передач Aisin 3-го поколения, технологию Slush molding, круиз-контроль и пр.

Кроме того, в конце декабря у российских дилеров Changan появился новый среднеразмерный кроссовер CS55. Цены на новинку составляют от 1 млн 269 тыс. 900 рублей до 1 млн 469 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Под капотом Changan CS55 установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель BlueCore 1.5T мощностью 143 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 6-диапазнным «автоматом» фирмы Aisin.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на начало 2020 года на российском рынке намечен дебют обновленного кроссовера Changan CS75. Кроме того, в нынешнем году в нашей стране ожидается седан Alsvin.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».