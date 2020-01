Chery в 2020 году представит в России новые модели

Компания «Чери Автомобили Рус» в 2020 году планирует внести изменения в текущий модельный ряд: в марте состоится старт продаж кроссовера Tiggo 8, во втором квартале список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в четвертом квартале – Tiggo 2 Pro.

По итогам 2019 года российские дилеры Chery реализовали 6358 автомобилей, что на 28% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Как отмечается, появление в модельном ряду Chery кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 4 позволило компании продемонстрировать стабильный ежемесячный рост. Так, по итогам декабря количество проданных автомобилей достигло 831 штуки, что является самым лучшим результатом за последние 5 лет. На долю моделей Tiggo 7 и Tiggo 4 в декабре пришлось 82% от всех продаж.

В 2019 году объем продаж онлайн-магазина Chery составил 276 автомобилей, что на 12% выше показателя годичной давности. В декабре через онлайн-магазин было подано 180 заявок на бронирование кроссоверов, часть из которых конвертируется в продажи в первом квартале 2020 года.

Следуя намеченной стратегии развития дилерской сети Chery в России, которая заключается в открытии монобрендовых дилеров, в 2019 году было открыто 28 новых центров. Компания Chery планирует в 2020 году сфокусироваться на открытии новых дилеров в центральном регионе РФ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой комплектации Elite Plus. Стоимость новинки составляет 1 млн 389 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. Новая версия Elite Plus сохранила все оборудование, входящее в комплектацию Elite. Главной особенностью комплектации Elite Plus является обновленный дизайн центральной консоли, которая выполнена с использованием стильных хромированных накладок. На ней расположились кнопки Start/Stop (бесключевой доступ), электрического стояночного тормоза и функции Auto Hold, подогрева передних сидений, AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) и HDC (система помощи при спуске). Появилась гибкая раздвижная шторка над подстаканниками и секциями для расположения телефона и парковочных карт. Для удобства водителя добавлено еще одно широкое отделение для размещения телефона. Изменен дизайн обивки дверей. Комплектация Elite Plus оснащается бензиновым двигателем 2,0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».