Opel в 2020 году планирует расширить модельный ряд в России

Компания Opel планирует в 2020 году расширить модельный ряд в России. Об этом в интервью агентству "ТАСС" сообщил вице-президент Groupe PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

Так, помимо кроссовера Grandland X и пассажирского микроавтобуса Zafira Life, в конце первого квартала 2020-го в продаже появятся грузовые фургоны Opel Vivaro, производство которого будет налажено на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. По словам А.Володина, в планах на этот год запуск на российском рынке еще до трех моделей. О каких моделях Opel идет речь, он не уточнил, однако отметил, что у компании есть планы по выводу на российских рынок автомобилей массового сегмента.

Как заявил А.Володин, цена на автомобили Opel в России будет снижаться по мере добавления средних и базовых комплектаций, это будет касаться только моделей локального производства. Сейчас на заводе "ПСМА Рус" в Калуге производится минивэн Zafira Life, в конце первого квартала 2020 года начнется производство грузового фургона Vivaro. Пассажирский микроавтобус Zafira Life для российского рынка доступен в комплектации Innovation с двумя вариантами длины кузова (M и L) стоимостью 2 млн 549 тыс. 900 рублей и 2 млн 599 тыс 900 рублей соответственно, а также в комплектации Cosmo с длинным кузовом (L) за 2 млн 999 тыс. 900 рублей. Кроссовер Grandland X импортируется из Германии и предлагается по цене от 1 млн 799 тыс. рублей до 2 млн 199 тыс. рублей. Ранее эксперты, опрошенные агентство "ТАСС" отмечали, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели. По словам А.Володина, в 2020 году Groupe PSA не ставит "амбициозных целей" по продажам автомобилей под брендом Opel.

Кроме того, он сообщил, что Groupe PSA намерена наладить экспорт автомобилей бренда Opel из России, соответствующие планы группы заложены в индустриальной стратегии. У компании также есть планы по локализации производства в России, однако сейчас их планируется доработать с учетом новой, утвержденной правительством РФ, концепции дифференциации промсубсидий на утильсбор.

Напомним, в середине декабря 2019-го марка Opel вернулась на российский рынок, возобновив продажи своих автомобилей после четырехлетнего перерыва. Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. Это число удвоится уже в следующем году и будет расти дальше. По количеству дилеров Opel лидирует Москва, следом Санкт-Петербург с двумя центрами и по одному дилеру в остальных городах России.

Полный список официальных дилеров Opel (и не только) по городам РФ смотрите на сайте "Цена Авто" в разделе "Дилеры".