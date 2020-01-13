ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка электромобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года объем российского рынка электрокаров с пробегом составил 3 тыс. единиц. Это на 48% больше, чем в январе – ноябре 2018 года.

Больше всего таких транспортных средств купили жители Иркутской области (377 шт.), от которой немного отстает Приморский край (346 шт.). Далее в региональном рейтинге следуют Краснодарский и Хабаровский края (209 и 208 шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров Новосибирская область (125 шт.).

Москва занимает только шестое место в рейтинге субъектов РФ по объему вторичного рынка электромобилей. Ее показатель составил 114 экземпляров. Также отметку в 100 единиц удалось преодолеть Красноярскому краю (112 шт.). В ТОП-10 попадают еще Московская (99 шт.), Амурская (88 шт.) и Тюменская (79 шт.) области.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», около 95% рынка подержанных электрокаров в РФ приходится всего лишь на одну модель – Nissan Leaf (2840 шт. за 11 месяцев 2019 года).

Напомним также, что ранее был составлен аналогичный рейтинг российских регионов по объему рынка новых электромобилей.

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Фото: Drom.ru