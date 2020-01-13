Внедорожник Niva с 2020 года будет выпускаться под брендом LADA

Внедорожник Chevrolet Niva, который выпускается на предприятии «GM-АВТОВАЗ», в 2020 году будет интегрирован в модельный ряд LADA. Об этом сообщил исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне, добавив, что в настоящее время обсуждается дальнейшее ценовое позиционирование данной модели. На сегодняшний день стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляет от 701 тыс. до 844 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у американской компании. В перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована, финансовые подробности сделки стороны не раскрывают.

Как отмечал президент и генеральный директор АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, в рамках соглашения АВТОВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение Niva органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие АВТОВАЗа.

Напомним, в декабре 2018 года GM-АВТОВАЗ получил новое Одобрение типа транспортного средства на модель Chevrolet Niva, которое действует до декабря 2021 года с возможностью его продления.

В каких городах есть дилерские центры Chevrolet, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».