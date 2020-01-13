АВТОВАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 32%

АВТОВАЗ в 2019 году поставил на экспорт около 50 тыс. автомобилей LADA – на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки остаются Белоруссия (16 тыс. шт., +53%) и Казахстан (15 тыс. шт., +14%), где LADA также является брендом №1 с долей 25,7% и 21,8% соответственно.

В Узбекистане в прошлом году было реализовано 6,6 тыс. автомобилей LADA, обеспечив российской марке второе место в рейтинге продаж. Благодаря запуску новой LADA Granta в 2019 году АВТОВАЗу удалось на 25% увеличить реализацию в Египте, а в Азербайджане рост продаж LADA составил 38%, при этом российский бренд лидирует на местном рынке. Кроме того, весной 2019 года АВТОВАЗ вышел на рынок Монголии, где в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA, следует из презентации АВТОВАЗа, посвященной коммерческой деятельности в 2019 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в течение 2019 года продолжил развитие дилерской сети LADA в ближнем и дальнем зарубежье. Так, в прошлом году новые салоны LADA были открыты в Азербайджане (2 центра), Беларуси (1 центр), Узбекистане (8 центров), Кыргызстане (1 центр), Монголии (1 центр) и Боливии (2 центра). В настоящее время два автосалона LADA проходят ребрендинг в Казахстане. О росте популярности LADA за рубежом говорит и тот факт, что в ноябре 2019 года в Египте состоялся старт локального производства и продаж автомобилей LADA Granta нового поколения.

Полный список официальных дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».