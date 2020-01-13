Столичный регион в 2019 году стал крупнейшим по продажам автомобилей LADA

Крупнейшим региональным рынком АВТОВАЗа в 2019 году стала Москва и Московская область, где было реализовано 32926 автомобилей LADA. Это 9,1% в общем объеме продаж марки LADA, следует из презентации АВТОВАЗа, посвященной коммерческой деятельности компании в 2019 году.

На втором месте в региональной структуре продаж АВТОВАЗа за 2019 год идет Самарская область с показателем 31813 реализованных автомобилей и долей в 8,8%. Замыкает тройку лидеров Татарстан, чей результат составил 20591 автомобиль (доля – 5,7%).

Далее в ТОП-10 регионов продаж автомобилей LADA следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (18168 шт., 5,0%), Республика Башкортостан (15164 шт., 4,2%), Ставропольский край (13590 шт., 3,8%), Челябинская область (13612 шт., 3,8%), Свердловская область (13589 шт., 3,8%), Воронежская область (12445 шт., 3,4%) и Краснодарский край (12011 шт., 3,3%). В целом на первую десятку крупнейших региональных рынков АВТОВАЗа пришлось 50,8% в общем объеме продаж марки LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом АВТОВАЗ в 2019 году реализовал на российском рынке 362356 автомобилей LADA – это на 1% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период, по внутренней оценке компании, составила 20,6%, что стало лучшим результатом за последние 8 лет.

Напомним, дилерская сеть АВТОВАЗа является крупнейшей в России и на сегодняшний день включает 301 автосалон LADA. При этом 275 из них прошли ребрендинг в соответствии с современными стандартами бренда. В прошлом году в нашей стране было открыто 14 новых дилерских центров LADA.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».