АВТОВАЗ в 2019 году увеличил продажи автомобилей LADA на 1%

АВТОВАЗ в 2019 году реализовал на российском рынке 362356 автомобилей LADA – это на 1% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период, по внутренней оценке компании, составила 20,6%, что стало лучшим результатом за последние 8 лет, следует из презентации АВТОВАЗа, посвященной коммерческой деятельности компании в 2019 году.

Бестселлером АВТОВАЗа в 2019 году стала LADA Granta, чьи продажи выросли на 27,8% и составили 135831 автомобиля. Стоит отметить, что в прошлом году в продажу поступили компактный универсал улучшенной проходимости LADA Granta Cross, а также новая модификация седана LADA Granta Drive Active, созданная для поклонников энергичного стиля вождения.

Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 111459 машин (+2,9%), включая 55338 универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Напомним, в прошлом году флагманское семейство АВТОВАЗ пополнил «заряженный» седан LADA Vesta Sport. Кроме того, с ноября на всех типах кузовов LADA Vesta появилась бесступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco, работающая в паре с 113-сильным мотором Н4М объемом 1,6 л от Альянса Renault-Nissan.

На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, продажи которого в 2019 году составили 52397 автомобилей (-2,4%), в том числе 9274 фургона. В результате LADA Largus занял второе место в сегменте универсалов после Vesta SW.

Как заявил агентству «АВТОСТАТ» исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году АВТОВАЗ намерен продолжить увеличение рыночной доли LADA на российском рынке, который, в свою очередь, составит порядка 1,7 млн автомобилей. Основными драйверами продаж АВТОВАЗа останутся семейства LADA Granta и Vesta.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».