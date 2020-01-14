КАМАЗ поставит в Москву более 500 автобусов

КАМАЗ по итогам завершенного тендера до конца 2020 года поставит в Москву более 500 автобусов «НЕФАЗ».

По итогам конкурса КАМАЗ и крупнейший пассажироперевозчик «Мосгортранс» подписали договор на поставку 511 дизельных автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 на общую сумму 6,5 млрд рублей. Вся техника будет поставляться поэтапно в период с 1 июля по 30 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. По условиям контракта, КАМАЗ передаст столице 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, 25 автобусов с кабиной для инструктора, 24 автобуса с автоматизированной системой отслеживания пассажиропотока. Также договором предусмотрено обучение водителей и ремонтного персонала особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного состава.

«Это не первая поставка камазовских автобусов в адрес «Мосгортранса» – аналогичные контракты заключаются нами с конца прошлого года. Сейчас на московских маршрутах работает уже свыше 600 автобусов, собранных на «НЕФАЗе», дочернем предприятии КАМАЗа в Башкортостане», – отметил директор департамента пассажирского транспорта КАМАЗа Алексей Сергеев.

Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-52 был запущен в серийное производство в прошлом году. У автобуса просторный салон с широкой накопительной площадкой, удобные поручни с кнопками вызова водителя и usb-зарядками для гаджетов, также имеется аппарель для заезда колясок. Что касается рабочего места водителя, появилось кресло на пневмоподвеске, новая эргономичная панель приборов. Автобус вмещает 111 пассажиров: установлено 29 мест для сидения, восемь из которых предназначены для приоритетных категорий граждан.

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