Geely планирует инвестировать в Aston Martin

Китайская Geely Automobile Holding ведет переговоры с инвесторами и руководством производителя спортивных автомобилей Aston Martin о возможности предоставления денежных средств.

По данным источников газеты Financial Times, Geely проводит due diligence (оценка финансового состояния и перспектив бизнеса) перед тем, как приобрести долю в британском автопроизводителе, который нуждается в привлечении финансирования. По итогам может быть достигнуто соглашение о технологическом сотрудничестве, а не о вливании средств, пишет агентство "Финмаркет".

Германская Daimler, в которой Geely принадлежит 10%, уже продает ряд технологических решений и двигателей Aston Martin. По словам источников, переговоры с британской компанией ведут и другие потенциальные инвесторы.

Aston Martin пытается привлечь деньги на фоне падения продаж. Ранее компания предупредила о том, что скорректированная EBITDA (показатель, который автопроизводитель рассматривает в качестве основного) в 2019 году оказалась ниже консенсус-прогноза. Поставки за год сократились на 7% - до 5809 автомобилей, в том числе из-за слабости европейского рынка. В число негативных факторов вошли укрепление британской нацвалюты, а также снижение средней цены реализации машин. Компания заявила, что продолжит предпринимать меры по сокращению расходов.

Котировки акций автопроизводителя в ходе торгов в пятницу взлетели на 20% сразу после публикации новости FT. Капитализация Aston Martin за последний год упала на 65%. Котировки акций компании сейчас находятся на 80% ниже цены при проведении IPO в октябре 2018 года.

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co., в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial. Geely является глобальной автомобильной группой, ей принадлежат британский производитель спортивных автомобилей Lotus Cars и шведская Volvo Volvo Cars.

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