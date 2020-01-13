Выросли цены на фургон УАЗ «Профи»

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в январе две комплектации бортового фургона УАЗ «Профи» получили прибавку в сумме 58 тыс. руб. Изменения затронули только платформы с двухрядной кабиной, а 2-дверные версии сохранили прежние ценники.

Новая цена на фургон с 4 дверями в комплектации Стандарт составляет 943 900 руб., версия Комфорт предлагается к продаже за 999 900 руб. Платформа с однорядной кабиной в аналогичных комплектациях по-прежнему обойдется в 843 900 и 890 900 руб. соответственно.

Отметим, что за 11 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 3 191 фургон УАЗ «Профи».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций