Mercedes-Benz рассказал о новинках для России в 2020 году

Новый семиместный компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB появится у российских дилеров в июне 2020 года. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус», добавив, что комплектации новинок для России будут объявлены вместе с ценами ближе к старту продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 37169 легковых автомобилей с трехлучевой звездой, что на 8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».