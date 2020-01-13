Renault электрифицирует бюджетные модели до 2023 года

Суббренд Dacia, принадлежащий компании Renault, планирует представить электрифицированные версии своих популярных моделей до 2023 года. По мнению руководителя марки Филиппа Бюро, к этому времени стоимость электрических компонентов снизится, что позволит Dacia предложить гибриды по конкурентным ценам.

Как пишет портал Motor.ru, умеренные и подзаряжаемые гибриды Dacia «унаследуют» технологии электрифицированных моделей Renault. Филипп Бюро подчеркнул, что переход на бензо-электрические силовые установки не должен отпугнуть целевую аудиторию бренда, поэтому между моделями Dacia и Renault сохранится как минимум 20-процентная разница в цене.

Под брендом Dacia на европейском рынке продают седан Logan, хэтчбек Sandero, кроссовер Duster, микровэн Lodgy и фургон Dokker. Продажи марки на падающем рынке растут: в 2019 году спрос на модели румынской фирмы вырос почти на 10%.

Топ-менеджер Dacia считает, что электрификация бюджетных моделей неминуема, однако сегодня гибридный «довесок» обходится потребителю в 1000-1500 евро, и для клиентов марки это удорожание может стать критичным. Поэтому румынская компания перейдёт на электрифицированные двигатели как можно позже.

Вероятно, первым «чистым» электрокаром Dacia будет европейский аналог Renault K-ZE для китайского рынка. В Поднебесной экологически дружественный субкомпактный кроссовер оценен в 61800 юаней (около 550 тыс. рублей), а в пересчете на единую европейскую валюту цена начинается с отметки 8000 евро.

В беседе с Automotive News Europe Филипп Бюро отметил, что в ближайшее время на моделях Dacia не стоит ждать технологии автономного вождения, системы контроля полосы или адаптивный круиз-контроль. Глава марки рассказал, что эти опции будут включены в перечень оснащения, как только станут обязательными по европейским нормам безопасности.

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