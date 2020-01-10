Lexus сохранил цены у большинства моделей на прошлогоднем уровне

Компания Lexus сохранила цены на представленные в России модели на уровне декабря 2019 года, несмотря на повышение ставки утилизационного сбора.

Так, осталась прежней стоимость премиального кроссовера RX, внедорожников GX и LX, флагманского седан LS и купе LC во всех комплектациях, сообщает пресс-служба Lexus. Изменение цен на модели Lexus UX, NX, ES во всех комплектациях, а также на LX 570 в особом исполнении Black Vision связано исключительно с оснащением автомобилей новой версией мультимедийной системы, обеспечивающей поддержку платформ интеграции смартфонов Apple Carplay и Android Auto. О том, сколько теперь стоят эти модели Lexus, можно узнать на сайте «Цена Авто».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Lexus реализовали 19558 автомобилей (-10%). Это позволило бренду занять третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей.