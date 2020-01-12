Испанский авторынок в 2019 году ушел «в минус»

Испанский авторынок в 2019 году снизился на 4,8% и составил 1 млн 258 тыс. 260 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован впервые с 2012 года. Согласно прогнозу ассоциации, падение продаж продолжится и в наступившем году, составив порядка 3% по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFAC, самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в прошлом году стал местный SEAT, реализовавший 111982 автомобиля (+4,3%). На втором месте идет Peugeot, чьи продажи остались на прежнем уровне и составили 97939 единиц (-0,1%). Третью строчку занимает Volkswagen с показателем 94328 реализованных машин (-8,4%). Замыкают пятерку лидеров Renault (86419 шт.; -10,2%) и Toyota (71697 шт.; +0,6%).

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