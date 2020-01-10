Где в России больше всего покупают электромобили: ТОП-10 регионов

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 11 месяцев 2019 года граждане РФ приобрели 325 новых электромобилей. Это в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2018 года (122 шт.).

Как оказалось, треть всех купленных электрокаров пришлась на Москву – за отчетный период жители российской столицы стали обладателями 107 таких транспортных средств. В соседнем Подмосковье с января по ноябрь было реализовано 24 электромобиля. Немного отстает от него Приморский край (22 шт.), который тоже вошел в тройку лидеров по объему рынка новых электрокаров.

За ее пределами оказывается Санкт-Петербург, жители которого приобрели 17 экземпляров данного вида транспорта. Замкнул же первую пятерку Краснодарский край с результатом 15 купленных электромобилей. Кроме них, в ТОП-10 регионального рейтинга попали: Иркутская (11 шт.) и Свердловская (10 шт.) области, а также Хабаровский, Пермский и Красноярский края (по 9 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 97% рынка новых электрокаров в нашей стране приходится на продукцию всего лишь трех марок – Jaguar (125 шт.), Nissan (121 шт.) и Tesla (69 шт.).

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Фото: Moscow Tesla Club