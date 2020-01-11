Французский авторынок в 2019 году продолжил расти

Автомобильный рынок Франции в 2019 году увеличился на 1,9% до 2 млн 214 тыс. 279 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется пятый год подряд.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в прошлом году стала Renault, реализовавшая 407134 машины (+0,2%). Второе место занимает Peugeot с показателем 379582 проданных автомобиля (-4%). Реализация Citroen увеличилась на 9,9% и составила 235110 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 149105 автомобилей (+6,3%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 138977 машин (-1%).

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