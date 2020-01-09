Geely Coolray получит в России две версии

Кроссовер Geely Coolray, который должен выйти на российский рынок в первом квартале 2020 года, уже готов к продажам. Ранее компания заявляла об успешной сертификации этой модели, и теперь в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, пишет "Российская газета".

Из документа стало понятно, что кроссовер для российского рынка будут выпускать в Китае. Автомобиль получит единственный мотор, но с двумя форсировками. Это созданная в сотрудничестве с Volvo бензиновая "турботройка" объемом 1,5 литра с отдачей в 150 и 177 л.с. и максимальным крутящим моментом 255 Нм. Он работает на 92-м бензине и сочетается с 7-ступенчатым "роботом" DCT с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод исключительно передний. Очевидно, что компания сможет предложить потребителям две версии автомобиля.

Также в ОТТС указано, что передняя подвеска - независимая типа Макферсон, задняя - полузависимая пружинная. Руль работает с электроусилителем, а все тормозные механизмы - дисковые.

В списке доступного оборудования указаны только подушки безопасности, мультимедийная система, системы мониторинга давления и температуры воздуха в шинах и вызова экстренных оперативных служб. По заказу можно будет установить адаптивный круиз-контроль. Других подробностей об автомобиле пока нет. Напомним, кроссовер Geely Coolray был впервые показан в России в 2018 году на Московском автосалоне.

Как сообщалось ранее, помимо Geely Coolray в 2020 году на российском рынке появится новый кросс-купе FY11. В настоящее время модельный ряд Geely представлен в России флагманским кроссовером Geely Atlas, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7. В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 8150 автомобилей, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник Geely Atlas. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

В каких городах есть дилерские центры Geely, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».